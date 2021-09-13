Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Правительство России в своём официальном Telegram-канале объявило, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Также в кабмине рассказали, что с этой даты возобновляются авиарейсы в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее представитель политофиса запрещённого в РФ радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин заявил, что организация хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщает Ura.ru.

