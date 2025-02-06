Регулярные рейсы в Сухум запустят к началу летнего сезона

По его словам, тестовый полет в Сухум состоится 7 февраля.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что готовность аэропорта может подтвердить только Росавиация, поскольку Грузия сертифицировать его не станет. Летать в Сухум будут только россияне, и особого ажиотажа эксперт не ждет.