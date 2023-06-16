Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям
Российский президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ призвал объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям.
«Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период действия моратория на штрафы», - сказал он.
Он призвал полностью «закрыть этот вопрос», чтобы потом не было никаких оснований «притягивать бизнес к ответственности задним числом».
В этом году ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня.
Дмитрий Песков прогнозировал «весьма и весьма объемное выступление главы государства» в рамках ПМЭФ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%
- Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
- Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%
- Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ
- СМИ: Борис Джонсон намерен работать в газете Daily Mail
- Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям
- Путин: Россия была и будет вовлечена в мировую экономику
- СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР Рамафосы
- Путин: бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад
- Путин: К 2025 году планируется удвоить объем перевозок по маршруту «Север-Юг»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru