Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям

Он призвал полностью «закрыть этот вопрос», чтобы потом не было никаких оснований «притягивать бизнес к ответственности задним числом».

В этом году ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня.

Дмитрий Песков прогнозировал «весьма и весьма объемное выступление главы государства» в рамках ПМЭФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

