Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе

По словам главы государства, Решетников проинформировал его об имеющемся источнике финансирования. При этом Путин отметил, что «даже этот источник нет необходимости использовать».

Ранее Владимир Путин заявил, что все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по реализации конкретных проектов, в том числе в сферах ЖКХ и здравоохранения, будут реализованы. По его словам, ключевым инструментом реализации такой работы является госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя, передает НСН.

