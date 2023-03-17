Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туротрасль в Крыму. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам главы государства, Решетников проинформировал его об имеющемся источнике финансирования. При этом Путин отметил, что «даже этот источник нет необходимости использовать».
Ранее Владимир Путин заявил, что все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по реализации конкретных проектов, в том числе в сферах ЖКХ и здравоохранения, будут реализованы. По его словам, ключевым инструментом реализации такой работы является госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Детский омбудсмен РФ оценила ордер МУС на свой арест
- СМИ: Ампутации у Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось
- С улиц Парижа перестали вывозить мусор из-за забастовки мусорщиков
- Сотрудники ФСБ задержали «черных» банкиров в Санкт-Петербурге
- В Кремле заявили о ничтожности ордера МУС на арест Путина
- Медведев оценил ордер на арест Путина значком с туалетной бумагой
- Клишас призвал выдать ордер на арест всех «судей» МУС
- Черчесов: Лидер иранской сборной по футболу навяжет борьбу россиянам
- Пригожин ответил на вопрос о покупке ЧВК «Вагнер» западного оружия у ВСУ
- СМИ: главу московского МЧС Желтова освободили от должности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru