Путин предложил увеличить кешбэк за туры по России для молодежи

Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка на весь год для школьников и студентов, а также увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Глава государства подчеркнул, что программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на услуги при путешествии по стране, но не более 20 тысяч рублей.

«Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов каникулы. Как раз в каникулярный период, июль, август это не работает. А нужно, чтобы работало. Как минимум для этой категории», - подчеркнул Владимир Путин.