Путин предложил увеличить кешбэк за туры по России для молодежи

Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка на весь год для школьников и студентов, а также увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Глава государства подчеркнул, что программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на услуги при путешествии по стране, но не более 20 тысяч рублей.

«Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов каникулы. Как раз в каникулярный период, июль, август это не работает. А нужно, чтобы работало. Как минимум для этой категории», - подчеркнул Владимир Путин.

Кешбэк спешит на отдых. А куда спешат россияне?

Между тем, ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что россияне в рамках третьего этапа программы приобрели туров с кешбэком более чем на 1 млрд рублей. Она подчеркнула, что спрос в 2,5-3 раза превышает прошлогодние показатели.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияТуризмВладимир Путин
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