Кешбэк спешит на отдых. А куда спешат россияне?

Новый этап программы частичного возврата расходов россиян на поездки по России стартует в ночь на 18 марта. Условия программы кешбэка напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова: 20 процентов от потраченной на путешествие по России суммы, но не более 20 тысяч рублей, при условии оплаты поездки по карте «Мир». Действие программы продлится по 16 июня включительно, предполагаемая поездка должна состояться в период с момента старта программы до 30 июня.

Впервые подобная схема стимулирования отдыха внутри страны была применена летом прошлого года. С точки зрения стимулирования внутреннего туризма программа была признана эффективной, и последовал ее второй, осенний этап, захвативший и новогодние праздники. На днях стало известно, что правительство РФ выделило на программу кешбэка два миллиарда рублей.

В нынешних условиях программа кешбэка на отдых в России актуальна как никогда, однако поможет она главным образом туротрасли. Сами же отдыхающие при помощи этой программы сумеют разве что нивелировать рост стоимости отдыха внутри страны. Как уже писала НСН, стоимость отдыха в среднем по России в этом году повысится на 10-15%. Цены российских курортов уже сравнялись, а то и превысили уровень признанного лидера, Турции.

Так, отель в окрестностях Анапы, как заявлено на его сайте, категории четыре звезды с обслуживанием «ультра все включено» в настоящее время предлагает стандартный двухместный номер по цене от 7000 рублей за ночь. Без учета стоимости авиаперелета из Москвы, трансфера и страховки.

Для сравнения: отель категории пять звезд в турецком Белеке и тоже ultra all inclusive обойдется в 9000 рублей за ночь в двухместном номере. Но с важным уточнением: уже с учетом перелета из Москвы, трансфера и страховки. Что делает турецкий вариант более предпочтительным, поскольку при сопоставимой стоимости предполагает отель классом выше.

А с другой стороны, тот самый кешбэк вернет все на свои места, и предложение российских отельеров из Анапы заиграет новыми красками. Если воспользоваться этой программой, отдых там обойдется уже не в 49 тысяч за неделю в упомянутом номере, а существенно дешевле. При таких обстоятельствах многие могут сказать: не нужен нам берег турецкий…

