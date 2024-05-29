Путин поручил утвердить проект «Пять морей и озеро Байкал»

В рамках проекта планируется создание круглогодичных курортов на побережье Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на берегу озера Байкал.

Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил первозданную и неповторимую красоту Байкала и заявил, что в регионе недостаточно отелей.

