Путин поручил утвердить проект «Пять морей и озеро Байкал»
Президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» и включить его в национальный проект по туризму, говорится на сайте Кремля.
В рамках проекта планируется создание круглогодичных курортов на побережье Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на берегу озера Байкал.
Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил первозданную и неповторимую красоту Байкала и заявил, что в регионе недостаточно отелей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru