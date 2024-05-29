Путин поручил утвердить проект «Пять морей и озеро Байкал»

Президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» и включить его в национальный проект по туризму, говорится на сайте Кремля.

Байкал вошел в топ популярных туристических направлений в России в 2024 году

В рамках проекта планируется создание круглогодичных курортов на побережье Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на берегу озера Байкал.

Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил первозданную и неповторимую красоту Байкала и заявил, что в регионе недостаточно отелей.

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ФОТО: Евгений Коноплев/ТАСС
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