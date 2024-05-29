Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма
Президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране единую цифровую платформу в сфере туризма, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в системе должны быть доступны данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте.
Также глава государства поручил выделять на национальный проект по туризму как минимум половину доходов от повышения пошлин на импортное вино.
Ранее Путин на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны. Он напомнил о задаче к 2030 году увеличить вклад туристической отрасли в ВВП до 5%.
В рамках программы «Пять морей и озеро Байкал» новые курорты появятся в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии. Благодаря открытию новых мест отдыха количество туристических поездок к 2030 году достигнет 140 млн, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru