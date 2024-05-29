Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране единую цифровую платформу в сфере туризма, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в системе должны быть доступны данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте.

Путин поручил обеспечить для россиян доступные турпутевки

Также глава государства поручил выделять на национальный проект по туризму как минимум половину доходов от повышения пошлин на импортное вино.

Ранее Путин на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны. Он напомнил о задаче к 2030 году увеличить вклад туристической отрасли в ВВП до 5%.

В рамках программы «Пять морей и озеро Байкал» новые курорты появятся в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии. Благодаря открытию новых мест отдыха количество туристических поездок к 2030 году достигнет 140 млн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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