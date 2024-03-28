Путин поручил обеспечить для россиян доступные турпутевки

Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране и узнавать ее уникальную природу, историю и культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортов.

Путин призвал сделать отдых на юге России доступнее

Глава государства напомнил, что до 2030 года число ежегодных путешествий по стране должно увеличиться в два раза. Президент поручил расширить предложение туристических услуг на любой вкус.

Путин отметил, что туризм дает возможности для создания новых рабочих мест и повышения предпринимательской активности в регионах.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент анонсировал открытие нового курорта на Байкале к 2030 году. В дальнейшем современные гостиничные комплексы построят на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ТуризмРоссияВладимир Путин

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