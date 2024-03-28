Путин поручил обеспечить для россиян доступные турпутевки
Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране и узнавать ее уникальную природу, историю и культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортов.
Глава государства напомнил, что до 2030 года число ежегодных путешествий по стране должно увеличиться в два раза. Президент поручил расширить предложение туристических услуг на любой вкус.
Путин отметил, что туризм дает возможности для создания новых рабочих мест и повышения предпринимательской активности в регионах.
В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент анонсировал открытие нового курорта на Байкале к 2030 году. В дальнейшем современные гостиничные комплексы построят на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru