Путин поручил обеспечить для россиян доступные турпутевки

Глава государства напомнил, что до 2030 года число ежегодных путешествий по стране должно увеличиться в два раза. Президент поручил расширить предложение туристических услуг на любой вкус.

Путин отметил, что туризм дает возможности для создания новых рабочих мест и повышения предпринимательской активности в регионах.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент анонсировал открытие нового курорта на Байкале к 2030 году. В дальнейшем современные гостиничные комплексы построят на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей, передает «Радиоточка НСН».

