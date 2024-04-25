Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черного моря

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», - говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года.

В конце марта Путин объявил о создании курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Новые места отдыха появились в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Иркутской области, Бурятии и других регионах, отмечает «Радиоточка НСН».

