Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черного моря
Время движения пассажирских поездов от Москвы до курортов на берегу Черного моря необходимо сократить до 16 часов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», - говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года.
В конце марта Путин объявил о создании курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Новые места отдыха появились в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Иркутской области, Бурятии и других регионах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru