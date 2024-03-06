Путин призвал сделать отдых на юге России доступнее

По словам президента, у граждан должен быть максимально широкий выбор вариантов отдыха по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта.

«Пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее», - перечислил глава государства.

Путин напомнил о запуске масштабного проекта «Пять морей», который охватит в том числе прилегающие к Азовскому и Черному морям регионы. Там появятся современные гостиничные комплексы, базы водного туризма и отдыха, сказал президент.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что к 2030 году на Байкале откроется новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, отмечает «Радиоточка НСН».

