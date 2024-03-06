Путин призвал сделать отдых на юге России доступнее
Необходимо сделать так, чтобы отдых в южных регионах России был доступен большему числу граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Юга и Приазовья.
По словам президента, у граждан должен быть максимально широкий выбор вариантов отдыха по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта.
«Пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее», - перечислил глава государства.
Путин напомнил о запуске масштабного проекта «Пять морей», который охватит в том числе прилегающие к Азовскому и Черному морям регионы. Там появятся современные гостиничные комплексы, базы водного туризма и отдыха, сказал президент.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что к 2030 году на Байкале откроется новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru