Путин назвал условие открытия границ России

«Как только врачи позволят, сразу границы и откроем. Хотелось бы, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

