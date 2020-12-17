Путин назвал условие открытия границ России
17 декабря 202013:57
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, когда власти откроют границы для выезда за рубеж.
«Как только врачи позволят, сразу границы и откроем. Хотелось бы, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru