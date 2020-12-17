Путин назвал условие открытия границ России

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, когда власти откроют границы для выезда за рубеж.

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«Как только врачи позволят, сразу границы и откроем. Хотелось бы, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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