Каждый пятый россиянин планирует путешествие в новогодние праздники

Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, при этом почти половина их них воспользуется автомобилем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисом Работа.ру и СберАвто.

Посетить Москву и города Московской области планируют 17% опрошенных из тех, кто планирует путешествие по России. Еще 14% респондентов решили поехать в города Золотого кольца России. Провести каникулы в Санкт-Петербурге хотят 13%, а 11% отправятся в один из городов Сибири.