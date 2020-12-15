Каждый пятый россиянин планирует путешествие в новогодние праздники

Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, при этом почти половина их них воспользуется автомобилем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисом Работа.ру и СберАвто.

Посетить Москву и города Московской области планируют 17% опрошенных из тех, кто планирует путешествие по России. Еще 14% респондентов решили поехать в города Золотого кольца России. Провести каникулы в Санкт-Петербурге хотят 13%, а 11% отправятся в один из городов Сибири.

Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий

За границу отправятся 2% опрошенных, всего в опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов.



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