Путевки в Турцию для россиян подорожали почти вдвое
Стоимость летнего отдыха в Турции для россиян увеличилась почти в два раза по сравнению с доковидным 2019 годом. Об этом говорится в публикации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Средний чек на отдых в Турции летом 2023 года вырос на 73-91% по сравнению с 2019-м.
Отмечается, что до начала пандемии россияне могли отдохнуть на турецких курортах за 50-60 рублей. Сегодня самый бюджетный вариант стоит 96,6 тысячи.
На рост стоимости отдыха в Турции повлияло увеличение цен на авиабилеты и проживание. При этом выросло число российских туристов, которые могут позволить себе дорогие отели.
В АТОР ранее сообщили, что за пределами России наиболее бюджетным направлением стала Абхазия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru