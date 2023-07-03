Путевки в Турцию для россиян подорожали почти вдвое

Средний чек на отдых в Турции летом 2023 года вырос на 73-91% по сравнению с 2019-м.

Отмечается, что до начала пандемии россияне могли отдохнуть на турецких курортах за 50-60 рублей. Сегодня самый бюджетный вариант стоит 96,6 тысячи.

На рост стоимости отдыха в Турции повлияло увеличение цен на авиабилеты и проживание. При этом выросло число российских туристов, которые могут позволить себе дорогие отели.

В АТОР ранее сообщили, что за пределами России наиболее бюджетным направлением стала Абхазия, передает «Радиоточка НСН».

