Аналитики «Яндекс Путешествий» заявили о росте цен на авиабилеты в ближнее зарубежье
Перелет в страны ближнего зарубежья для россиян подорожал на 9%, с 26 до 28 тысяч рублей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».
Отмечается, что перелеты в дальнее зарубежье, наоборот, подешевели на 4%: цены снизились с 45 до 44 тысяч рублей.
При этом указывается, что 84% путешествующих граждан России в июне предпочли поездки внутри страны. Самыми популярными городами для путешествий оказались Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.
Ранее заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в интервью НСН заявил, что руководители российских авиакомпаний необоснованно завышают цены на авиабилеты. По его словам, сегодня купить авиабилеты могут только богатые люди, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru