Аналитики «Яндекс Путешествий» заявили о росте цен на авиабилеты в ближнее зарубежье

Перелет в страны ближнего зарубежья для россиян подорожал на 9%, с 26 до 28 тысяч рублей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».

Отмечается, что перелеты в дальнее зарубежье, наоборот, подешевели на 4%: цены снизились с 45 до 44 тысяч рублей.