Путь из-за пробок на южные курорты увеличился в 1,5 раза

По пути на курорты юга России отдыхающие вынуждены стоять в многочасовых автомобильных пробках, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

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По его словам, в некоторых случаях время в пути на курорты выросло в полтора раза. Если раньше дорога занимала 17-18 часов, то сейчас - как минимум сутки. Эксперт отмечает на существование проблемы каждый год, однако сейчас она приняла «катастрофические» масштабы.

В текущем году количество путешественников, решивших отправиться на юг на своем автомобиле, выросло на 30 процентов. Наибольшие пробки отмечаются на подъезде к Геленджику, в также в Ростовской и Воронежской областях.

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ФОТО: РИА Новости
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