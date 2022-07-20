Путь из-за пробок на южные курорты увеличился в 1,5 раза
По пути на курорты юга России отдыхающие вынуждены стоять в многочасовых автомобильных пробках, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.
По его словам, в некоторых случаях время в пути на курорты выросло в полтора раза. Если раньше дорога занимала 17-18 часов, то сейчас - как минимум сутки. Эксперт отмечает на существование проблемы каждый год, однако сейчас она приняла «катастрофические» масштабы.
В текущем году количество путешественников, решивших отправиться на юг на своем автомобиле, выросло на 30 процентов. Наибольшие пробки отмечаются на подъезде к Геленджику, в также в Ростовской и Воронежской областях.
Врачи, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассказали россиянам, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и других водоемах.
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