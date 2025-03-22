Пропавший на Филиппинах турист из РФ найден живым

ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

Боевые действия между РФ и Украиной в Черном море могут прекратиться уже в течение следующей недели

Проверка Счетной палатой деятельности ЦБ может быть связана с лоббированием этой темы депутатами

Мемориал в память о жертвах теракта открыли рядом с «Крокус Сити Холл»

Папе римскому Франциску предстоит заново научиться говорить