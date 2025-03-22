Пропавший на Филиппинах турист из РФ найден живым
Гражданин России, ранее пропавший в составе туристической группы в районе вулкана Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин, найден живым. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на посольство РФ на Филиппинах.
«В результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», - сообщили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что жизни гражданина России ничто не угрожает. Дипломатическое представительство поддерживает постоянную связь с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о случившемся.
Ранее стало известно, чито гражданин России и еще пятеро других иностранцев пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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