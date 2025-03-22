Пропавший на Филиппинах турист из РФ найден живым

Гражданин России, ранее пропавший в составе туристической группы в районе вулкана Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин, найден живым. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на посольство РФ на Филиппинах.

На Филиппинах российский турист пропал во время восхождения на вулкан

«В результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», - сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что жизни гражданина России ничто не угрожает. Дипломатическое представительство поддерживает постоянную связь с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о случившемся.

Ранее стало известно, чито гражданин России и еще пятеро других иностранцев пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТуристыФилиппиныРоссия

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