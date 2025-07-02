Продажи туров в Азербайджан упали на 40% после задержаний россиян

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян и президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН завили, что туристам в Баку ничего не угрожает. 

Сегодня в Азербайджане отдыхают тысячи туристов из России, обстановка спокойная, жалоб нет, но продажи упали в моменте на 40%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Отношения России и Азербайджана вошли в самый острый кризис в постсоветской истории. В Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. Мкртчян рассказал об обстановке в стране.

Разрыв отношений: В России призвали жестко ответить на задержания в Баку
«Туристов в Азербайджане достаточно много, не десятки тысяч, но тысячи. Ситуация спокойная, мы общаемся с туристами. Ни полиция, ни местные жители как-то враждебно не относятся. Понятно, что продажи сейчас упали на 30-40%, а дальше все будет зависеть от того, нормализуется ли ситуация. Спад продаж уже есть, вчера и сегодня наблюдаем. Если истерия в СМИ и в целом закончится, продажи восстановятся в течение двух-трех недель», - рассказал он.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов добавил, что туристов ситуация никак не должна коснуться.

«Я думаю, что это провокация, которая направлена на какие-то внутренние позиции, отношения стран. Никакой опасности для туристов нет в данный момент. Я думаю, что до этого не дойдет», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что конфликт Израиля и Ирана стал причиной снижения продаж туров из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) более чем на 40%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры