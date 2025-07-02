Сегодня в Азербайджане отдыхают тысячи туристов из России, обстановка спокойная, жалоб нет, но продажи упали в моменте на 40%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Отношения России и Азербайджана вошли в самый острый кризис в постсоветской истории. В Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. Мкртчян рассказал об обстановке в стране.