«Превосходит ожидания»: Мьянма готовится принять «гурманов» из России

Генеральный директор «Арт-тур» считает, что Мьянма прекрасное направление, способное удивить искушенного туриста.

«Страна прекрасная. У нас даже были прямые рейсы этой зимой, но мало. Мьянма не так сильно раскручена, это не массовое направление, так как инфраструктура еще слаборазвитая. Мьянма больше интересна для путешествий. Особенно потрясает Баган - это такой город на большой равнине, где стоит тысяча пагод. Туристы приезжают туда посмотреть на эти пагоды, на закат, который отражается в этих золотистых куполах. Плюс воздушные шары там периодически летают. Фотографии получаются про супер! Ну и Мандалай, который считается тоже священным местом для буддистов, туда ездят много паломников. Это одна из тех стран, куда ты приезжаешь и твои впечатления превосходят ожидания», - отметил Арутюнов.

Он подчеркнул, что это туристическое направление подойдет не всем, так как гостиничная сфера еще не сильно развита.

«В Янгоне (столица Мьянмы) всего пару гостиниц, которые можно предложить нашим требовательным туристам. Как правило, люди которые выбирают это направление - это не те, которые выезжают раз в год в пятизвездочный отель Турции к морю. Это больше туристические гурманы, которым интересно посмотреть уникальную природу и культуру Мьянмы», - рассказал Арутюнян.