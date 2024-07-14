Премьер Таиланда подпишет постановление о 60-дневном безвизе для россиян
Глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин в понедельник, 15 июля, подпишет постановление о продлении безвизового режима для граждан России до 60 дней, сообщила пресс-служба правительства королевства.
В заявлении говорится, что безвизовый режим продлевается для россиян и граждан 93 стран. В правительстве отметили, что таким образом королевство намерено увеличить въездной туристический поток.
На сегодняшний день срок безвизового пребывания в Таиланде для россиян составляет 30 дней. С 1 мая 2023 года граждане РФ могут платно продлить срок еще на месяц.
Ранее в беседе с ТАСС министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что местные заведения обяжут принимать российские карты «Мир», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Таиланда подпишет постановление о 60-дневном безвизе для россиян
- В Севастополе загорелся лес и трава
- В Кремле заявили, что жизнь Трампа находится в опасности
- ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
- В Алабаме четыре человека погибли при стрельбе возле ночного клуба
- NBC: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов
- Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией
- Стрелявший в Трампа Крукс записал видео перед покушением
- После покушения на Трампа республиканцы предрекли ему победу на выборах
- Губернатор Смирнов: При атаке БПЛА в Судже загорелась телевизионная вышка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru