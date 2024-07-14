Премьер Таиланда подпишет постановление о 60-дневном безвизе для россиян

В заявлении говорится, что безвизовый режим продлевается для россиян и граждан 93 стран. В правительстве отметили, что таким образом королевство намерено увеличить въездной туристический поток.

На сегодняшний день срок безвизового пребывания в Таиланде для россиян составляет 30 дней. С 1 мая 2023 года граждане РФ могут платно продлить срок еще на месяц.

Ранее в беседе с ТАСС министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что местные заведения обяжут принимать российские карты «Мир», напоминает «Радиоточка НСН».

