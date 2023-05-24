Премьер Грузии назвал естественным возобновление авиасообщения с Россией

Об этом он заявил на Катарском экономическом форуме, его слова приводит РИА Новости.

Гарибашвили также добавил, что это важно для миллиона этнических грузин, проживающих на территории России.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

