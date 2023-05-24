Премьер Грузии назвал естественным возобновление авиасообщения с Россией

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией - естественный процесс, часть торгово-экономических отношений между соседствующими странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Президент Грузии отказалась пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию

Об этом он заявил на Катарском экономическом форуме, его слова приводит РИА Новости.

Гарибашвили также добавил, что это важно для миллиона этнических грузин, проживающих на территории России.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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