«Несправедливо и предвзято»: Россиянам рассказали, как избежать тюрьмы в Таиланде

«В Таиланде азартные игры запрещены, это да. В своем номере – это одно, на пляже – это другое. Нужны адвокаты хорошие, потому что в Таиланде есть предвзятое отношение ко многим туристам. Там, например, очень популярны прокатные мопеды. Сложилась несправедливая практика. Если таец переехал вас на вашем мопеде, который вы арендовали, виноват будешь ты. Поэтому лучше ограничиться от проката этих мопедов»,- отметил он.

По его словам, самостоятельное путешествие несет в себе гораздо больше рисков, так как путевка от турагентства гарантирует защиту гражданам в случае любых ЧП.

«В целом первоисточник любой информации о правилах посещения страны – турагентство. Если люди покупают путевку, менеджеры должны выдавать памятку, в которой указано, какая религия в стране, какие законы, что нельзя делать и так далее. Если люди самостоятельно путешествуют, надо самостоятельно всю эту информацию изучить на сайтах туроператоров. Когда человек покупает путевку в турагентстве, оно несет за него ответственность, законом эти люди защищены, если что-то случится. При любом ЧП ассоциация «Турпомощь» будет задействована, юристы национальные. Если люди самостоятельно бронируют тур, они всю ответственность взваливают на себя. Они, как правило, и попадаются», - предупредил собеседник НСН.

Ранее в АТОР рассказали, как вернуть деньги за путешествие из-за опечаток в паспорте. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал туристов не отказываться от страховки.