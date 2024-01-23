«Несправедливо и предвзято»: Россиянам рассказали, как избежать тюрьмы в Таиланде
Сергей Голов заявил НСН, что защищенными себя могут чувствовать туристы, которые приобрели путевку в турагентстве.
К туристам в Таиланде относятся предвзято, путешествие лучше планировать с турагентством, чтобы защитить себя от штрафов или даже тюрьмы, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН.
Полиция Таиланда задержала россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщила газета Bangkok Post. Задержанным игрокам может грозить по году тюрьмы и штраф около 300$ каждому. Россиянину, у которого нашли также смеси для кальяна, грозит до 5 лет тюрьмы и штраф.
«В Таиланде азартные игры запрещены, это да. В своем номере – это одно, на пляже – это другое. Нужны адвокаты хорошие, потому что в Таиланде есть предвзятое отношение ко многим туристам. Там, например, очень популярны прокатные мопеды. Сложилась несправедливая практика. Если таец переехал вас на вашем мопеде, который вы арендовали, виноват будешь ты. Поэтому лучше ограничиться от проката этих мопедов»,- отметил он.
По его словам, самостоятельное путешествие несет в себе гораздо больше рисков, так как путевка от турагентства гарантирует защиту гражданам в случае любых ЧП.
«В целом первоисточник любой информации о правилах посещения страны – турагентство. Если люди покупают путевку, менеджеры должны выдавать памятку, в которой указано, какая религия в стране, какие законы, что нельзя делать и так далее. Если люди самостоятельно путешествуют, надо самостоятельно всю эту информацию изучить на сайтах туроператоров. Когда человек покупает путевку в турагентстве, оно несет за него ответственность, законом эти люди защищены, если что-то случится. При любом ЧП ассоциация «Турпомощь» будет задействована, юристы национальные. Если люди самостоятельно бронируют тур, они всю ответственность взваливают на себя. Они, как правило, и попадаются», - предупредил собеседник НСН.
Ранее в АТОР рассказали, как вернуть деньги за путешествие из-за опечаток в паспорте. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал туристов не отказываться от страховки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Газпром»: Потребление газа в мире вырастет на 26% к 2050 году
- Очаг кори обнаружили в Санкт-Петербурге
- СМИ: Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана
- Пекари Франции выиграли Кубок мира по выпечке впервые за 16 лет
- В Пентагоне сообщили, что США и союзники обучили уже 118 тысяч украинских военных
- СМИ: Алишер Усманов оспорил в суде формулировку Forbes о поддержке Путина
- СМИ: Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Брянской области
- СМИ: Егор Крид обвинил организатора концерта в мошенничестве
- Надеждин собрал необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты
- Актриса Марго Робби выпустит книгу с нарядами Барби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru