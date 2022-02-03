Правительство утвердило субсидии на внутрироссийские чартеры в 2022 году

Выступая на заседании кабмина он отметил, что в этой связи, как и в прошлом году, операторам будут предоставлены субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров.

«С их помощью операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трёх лет», - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина добавил, что благодаря этому стоимость пакетных туры в города России «станут более доступными», что позволит гражданам больше путешествовать по стране.

Ранее эксперты сервиса Level.Travel рассказали, что самыми популярными у россиян направлениями на 23 Февраля и 8 Марта стали Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана и курорты России, сообщает RT.