Правительство утвердило субсидии на внутрироссийские чартеры в 2022 году

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из-за пандемии и различных ограничений туристическая отрасль по-прежнему сталкивается с серьёзными трудностями, сообщает пресс-служба кабмина.

Ломидзе: 2022 туристический год будет зависеть от COVID-паспортов

Выступая на заседании кабмина он отметил, что в этой связи, как и в прошлом году, операторам будут предоставлены субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров.

«С их помощью операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трёх лет», - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина добавил, что благодаря этому стоимость пакетных туры в города России «станут более доступными», что позволит гражданам больше путешествовать по стране.

Ранее эксперты сервиса Level.Travel рассказали, что самыми популярными у россиян направлениями на 23 Февраля и 8 Марта стали Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана и курорты России, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:АвиаперелетыРоссияЧартерыПравительство РоссииМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры