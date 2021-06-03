Правительство Крыма опубликовало официальный список гостиниц полуострова
Министерство курортов республики Крым опубликовало список официальных мест размещения, готовых принять туристов, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в перечень попали 1092 объекта. Это санатории, отели, гостиницы, пансионаты, гостевые дома и курортные комплексы полуострова.
В министерстве добавили, что указанные в списке места размещения расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке и Феодосии, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах Крыма.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что данный перечень позволит туристам удостовериться в легальности места размещения и его контактов, а также «избежать сайтов-двойников или сайтов-посредников».
Ранее правительство Крыма открыло на своём сайте информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который создан для обратной связи с жителями и гостями полуострова, и позволит не только собрать комментарии туристов, но и оперативно реагировать на их замечания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru