Правительство Крыма опубликовало официальный список гостиниц полуострова

Министерство курортов республики Крым опубликовало список официальных мест размещения, готовых принять туристов, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в перечень попали 1092 объекта. Это санатории, отели, гостиницы, пансионаты, гостевые дома и курортные комплексы полуострова.

В министерстве добавили, что указанные в списке места размещения расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке и Феодосии, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах Крыма.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что данный перечень позволит туристам удостовериться в легальности места размещения и его контактов, а также «избежать сайтов-двойников или сайтов-посредников».

Ранее правительство Крыма открыло на своём сайте информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который создан для обратной связи с жителями и гостями полуострова, и позволит не только собрать комментарии туристов, но и оперативно реагировать на их замечания.

