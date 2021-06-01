Правительство Крыма предложило туристам оценить качество отдыха на полуострове
Правительство Крыма открыло на своём сайте информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», сообщает пресс-служба Министерства курортов республики.
В сообщении говорится, что сервис создан для обратной связи с жителями и гостями Крыма, и позволит не только собрать комментарии туристов, но и оперативно реагировать на их замечания.
Кроме раздела «Оставить отзыв об отдыхе в Крыму» новый ресурс содержит несколько опций, в том числе ответы на часто задаваемые туристами вопросы, а также анкету гостя «Все дороги ведут в Крым», которая позволит властям республики проанализировать уровень удовлетворенности отдыхом.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в ближайшее время, сообщает RT. По его словам, планируется создание новых туристических кластеров и наращивание номерного фонда.
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