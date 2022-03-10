Правила въезда для россиян обновили в Катаре
Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По новым требованиям, россияне, которые переболели COVID-19 в последние девять месяцев, смогут въехать в страну без прохождения обязательного карантина. Для этого будет необходим сертификат переболевшего на английском языке, который можно получить на портале «Госуслуги», а также тест о наличии антител.
Для привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт» в качестве ревакцинации правила посещения Катара остаются прежними. При себе таким путешественникам необходимо иметь сертификат о вакцинации и тест на антитела, сделанный не позднее 30 дней.
При этом все туристы вне зависимости от статуса иммунизации обязаны также предоставить отрицательный ПЦР-тест, который сделан не раньше, чем за 48 часов до отправления.
Кроме того, туристам будет необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе и скачать на смартфон приложение Ehteraz, а потом активировать его по прибытии.
Сейчас добраться до Катара из нашей страны можно на регулярных рейсах авиакомпании Qatar Airways.
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