Правила въезда для россиян обновили в Катаре

Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По новым требованиям, россияне, которые переболели COVID-19 в последние девять месяцев, смогут въехать в страну без прохождения обязательного карантина. Для этого будет необходим сертификат переболевшего на английском языке, который можно получить на портале «Госуслуги», а также тест о наличии антител.

Для привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт» в качестве ревакцинации правила посещения Катара остаются прежними. При себе таким путешественникам необходимо иметь сертификат о вакцинации и тест на антитела, сделанный не позднее 30 дней.