Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз

Число соотечественников, посетивших Грузию в августе 2022 года, возросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинскую Национальную администрацию туризма.

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В прошедшем августе Грузия приняла около 213 тысяч туристов из России по сравнению с 40 тысячами в августе 2021 года. Показатели 2022 года приблизились к данным трёхлетней давности, когда Грузию посетили 209 тысяч россиян. Самые же низкие показатели были зарегистрированы во время пандемии COVID-19 в августе 2020 года — тогда страну посетили 4390 российских туристов.

Ранее стало известно, что популярные среди туристов горные вершины предложили признать национальными парками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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