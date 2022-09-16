Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз

В прошедшем августе Грузия приняла около 213 тысяч туристов из России по сравнению с 40 тысячами в августе 2021 года. Показатели 2022 года приблизились к данным трёхлетней давности, когда Грузию посетили 209 тысяч россиян. Самые же низкие показатели были зарегистрированы во время пандемии COVID-19 в августе 2020 года — тогда страну посетили 4390 российских туристов.

Ранее стало известно, что популярные среди туристов горные вершины предложили признать национальными парками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

