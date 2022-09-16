Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз
Число соотечественников, посетивших Грузию в августе 2022 года, возросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинскую Национальную администрацию туризма.
В прошедшем августе Грузия приняла около 213 тысяч туристов из России по сравнению с 40 тысячами в августе 2021 года. Показатели 2022 года приблизились к данным трёхлетней давности, когда Грузию посетили 209 тысяч россиян. Самые же низкие показатели были зарегистрированы во время пандемии COVID-19 в августе 2020 года — тогда страну посетили 4390 российских туристов.
Ранее стало известно, что популярные среди туристов горные вершины предложили признать национальными парками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Набиуллина объяснила отсутствие «брошек»
- Путин: Россия сможет вывозить свою продукцию через Турцию
- Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз
- В России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей
- Гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри
- МИД РФ объявил о расширении ответных санкций против Австралии
- Телеграм: Выборы, ШОС и обострение закавказской дружбы
- На Украине за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы
- Украинские власти заявили о разрушениях гидротехнических сооружений в Кривом Роге
- СМИ: Эрдоган намерен выпросить у Путина скидку на газ в 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru