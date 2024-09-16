Россиян призвали соблюдать осторожность из-за выборов на Шри-Ланке

«Призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность при перемещении... избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровья, уведомлять об этом дежурного консула посольства», — отметили в ведомстве.

Выборы президента на Шри-Ланке состоятся 21 сентября, участие в них примут 39 кандидатов, в их числе действующий лидер страны Ранил Викрамасингхе.

