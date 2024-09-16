Россиян призвали соблюдать осторожность из-за выборов на Шри-Ланке
Посольство России на Шри-Ланке призвало граждан РФ, прибывающих на остров, соблюдать осторожность в связи с предстоящими президентскими выборами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.
«Призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность при перемещении... избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровья, уведомлять об этом дежурного консула посольства», — отметили в ведомстве.
Выборы президента на Шри-Ланке состоятся 21 сентября, участие в них примут 39 кандидатов, в их числе действующий лидер страны Ранил Викрамасингхе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru