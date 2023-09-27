Посол РФ: Кипр потерял миллиард евро из-за закрытия авиасообщения с Россией
Кипр потерял более миллиарда евро из-за закрытия прямого авиасообщение с Россией, заявил в беседе с «Российской газетой» посол РФ в республике Мурат Зязиков.
Кипр закрыл авиасообщение с Россией из-за антироссийских санкций, к которым присоединилась республика. Таким образом, Кипр не досчитался 800 тысяч российских туристов.
Дипломат отметил, что туризм является одним из главных источников дохода бюджета Кипра.
Ранее председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов заявил, что количество китайских туристов в Москве увеличилось в шесть раз в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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