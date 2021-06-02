Посол Италии пообещал скоро объявить даты открытия страны для туристов
Италия в ближайшее время объявит, когда туристы смогут приехать в страну. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано на полях Петербургского международного экономического форума.
Дипломат отметил, что соответствующие ведомства стран продолжают обсуждать этот вопрос.
По его словам, открытие Италии для российских туристов произойдет летом, но точные даты пока неизвестны.
Ранее лоукостер «Победа» объявил о возобновлении с 1 июля полетов из Москвы в итальянские города Пиза и Римини. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям. Пока пассажирское авиасообщение с Италией отсутствует. Въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, а также высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.
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