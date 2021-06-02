Посол Италии пообещал скоро объявить даты открытия страны для туристов

Италия в ближайшее время объявит, когда туристы смогут приехать в страну. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано на полях Петербургского международного экономического форума.

Дипломат отметил, что соответствующие ведомства стран продолжают обсуждать этот вопрос.

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По его словам, открытие Италии для российских туристов произойдет летом, но точные даты пока неизвестны.

Ранее лоукостер «Победа» объявил о возобновлении с 1 июля полетов из Москвы в итальянские города Пиза и Римини. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям. Пока пассажирское авиасообщение с Италией отсутствует. Въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, а также высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.


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