Посол Алексей Ерхов: Турцию посетили 46,7 млн туристов за год

По его словам, из России за год в Турцию съездили больше шести миллионов отдыхающих. Ерхов подчеркнул, что российские туристы занимают лидирующую позицию среди всех отдыхающих в Турции. Следом идут граждане Германии и Великобритании.

Ранее стало известно, что в Сочи в этом году ожидается около 280 тысяч туристов на Новый год. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города. Правоохранители будут в эти дни нести службу в усиленном режиме, охрану порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников, передает «Радиоточка НСН».

