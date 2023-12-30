Посол Алексей Ерхов: Турцию посетили 46,7 млн туристов за год
Порядка 46,7 миллионов туристов посетили турецкие курорты за 2023 год, рассказал чрезвычайный и Полномочный Посол России в Турецкой Республике Алексей Ерхов KP.RU.
По его словам, из России за год в Турцию съездили больше шести миллионов отдыхающих. Ерхов подчеркнул, что российские туристы занимают лидирующую позицию среди всех отдыхающих в Турции. Следом идут граждане Германии и Великобритании.
Ранее стало известно, что в Сочи в этом году ожидается около 280 тысяч туристов на Новый год. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города. Правоохранители будут в эти дни нести службу в усиленном режиме, охрану порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru