Каждый десятый турист из России планирует продлить новогодние выходные

Позже завершения праздников домой вернется 13,4% туристов. Большая часть из них (5,2%) возьмут дополнительно три-четыре дня отдыха. Прочие (4,3%) задержатся в отпуске на пять-шесть дней, сообщили в сервисе.

Уточняется, что 32,6% туристов России в новогодние праздники отправятся за границу. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Еще 67,4% путешественников выбрали для себя внутренние российские направления. Самым популярным вариантом остается столица страны, на нее приходится 25,9% от общего числа авиазаказов на OneTwoTrip.

Ранее Бангкок и Пхукет стали наиболее востребованными направлениями для зимовок среди россиян, передает «Радиоточка НСН».



