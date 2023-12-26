Каждый десятый турист из России планирует продлить новогодние выходные
Каждый десятый россиянин, который в новогодние каникулы отправится в путешествие, продлит выходные и вернется к работе после 8 января, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.
Позже завершения праздников домой вернется 13,4% туристов. Большая часть из них (5,2%) возьмут дополнительно три-четыре дня отдыха. Прочие (4,3%) задержатся в отпуске на пять-шесть дней, сообщили в сервисе.
Уточняется, что 32,6% туристов России в новогодние праздники отправятся за границу. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Еще 67,4% путешественников выбрали для себя внутренние российские направления. Самым популярным вариантом остается столица страны, на нее приходится 25,9% от общего числа авиазаказов на OneTwoTrip.
Ранее Бангкок и Пхукет стали наиболее востребованными направлениями для зимовок среди россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru