Порядка полусотни туроператоров из ЮФО и СКФО будут работать с Китаем по безвизу
В список туристических организаций, которые будут работать с Китаем в рамках безвизового режима, попали 47 компаний из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, говорится на сайте Минэкономразвития РФ.
Отмечается, что обновленный список вступит в силу 27 мая 2024 года.
Всего в 2024 году в этот перечень включено уже 559 российских туроператоров.
Ранее стало известно, что шенгенская виза станет дороже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это произойдет с 11 июня. Рост составит 12%. Виза будет стоить 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru