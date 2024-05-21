АТОР: Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов

Это произойдет с 11 июня. Рост составит 12%. Виза будет стоить 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет. При этом комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения, но опубликует изменение в своем официальном журнале к концу этой недели.

Россияне в прошлом году подали 520 тысяч обращений на получение шенгена. РФ находится по этому показателю на пятом месте в мире. При этом в 2023 году россиянам было выдано почти 449 тысяч шенгенских виз. В 10% случаев российским заявителям в визе было отказано.

Ранее в АТОР предупредили россиян о частых отказах в шенгене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

