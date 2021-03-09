Греция откроется для российских туристов с 14 мая

Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, границы страны в начале апреля могут открыть для государств ЕС, а также тех, кто активно проводит вакцинацию.

По словам Теохариса, направляющиеся в Грецию туристы должны иметь антитела к коронавирусу или отрицательный результат теста на инфекцию. Также путешественникам необходимо пройти вакцинацию от COVID-19, отмечает Газета.ру.

