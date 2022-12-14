«Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай
Авиакомпания «Победа» объявила о старте продаж билетов из Москвы в Дубай, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что самолёты лоукостера начнут летать по этому маршруту с 28 января 2023 года, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, из аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.
В компании добавили, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти в неделю, а с 21 февраля полёты в Дубай станут ежедневными.
Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов РФ до 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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