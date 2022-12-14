«Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай

Авиакомпания «Победа» объявила о старте продаж билетов из Москвы в Дубай, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

В сообщении говорится, что самолёты лоукостера начнут летать по этому маршруту с 28 января 2023 года, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, из аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.

В компании добавили, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти в неделю, а с 21 февраля полёты в Дубай станут ежедневными.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов РФ до 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДубайАвиакомпанияЛоукостерПобеда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры