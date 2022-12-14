«Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай

В сообщении говорится, что самолёты лоукостера начнут летать по этому маршруту с 28 января 2023 года, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, из аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.

В компании добавили, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти в неделю, а с 21 февраля полёты в Дубай станут ежедневными.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов РФ до 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».