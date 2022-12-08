Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вошли в топ самых популярных зарубежных направлений у российских туристов на новогодние праздники. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Отмечается, что ОАЭ перегнали даже Турцию, которая занимала лидирующие позиции в предыдущие годы. Таким образом, спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что эксперты связывают повышение интереса к направлению с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета, а также с комфортным климатом.
Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены, несмотря на высокие цены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru