Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

Отмечается, что ОАЭ перегнали даже Турцию, которая занимала лидирующие позиции в предыдущие годы. Таким образом, спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что эксперты связывают повышение интереса к направлению с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета, а также с комфортным климатом.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены, несмотря на высокие цены.

