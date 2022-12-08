Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вошли в топ самых популярных зарубежных направлений у российских туристов на новогодние праздники. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на АТОР.

«Дороже на 20-30%»: Сколько стоит отдых за рубежом на Новый год

Отмечается, что ОАЭ перегнали даже Турцию, которая занимала лидирующие позиции в предыдущие годы. Таким образом, спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что эксперты связывают повышение интереса к направлению с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета, а также с комфортным климатом.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены, несмотря на высокие цены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияОАЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры