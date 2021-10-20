«Победа» начнёт полёты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в декабре

Лоукостер «Победа» объявил, что приступит к выполнению рейсов из Москвы в египетский Шарм-эш-Шейх с 22 декабря, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, с 25 декабря в расписании аваиаперевозчика появится рейс из российской столицы в Хургаду.

«Полеты будут выполняться ежедневно», - добавили в пресс-службе «Победы».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что в настоящее время цены на отдых в Египте выше, чем на отдых в Турции, сообщает RT.

