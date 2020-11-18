Перевозки в поездах дальнего следования сократились на 44 процента

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократятся на 44% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил замминистра транспорта России Владимир Токарев, передает РИА Новости.

С января по октябрь РЖД перевезла 58,1 млн человек, отмечает RT.

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В конце октября сообщалось, что Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) собирается сократить поезда дальнего следования в связи с падением спроса на поездки из-за новой волны коронавируса. Планируется, что из расписания будут удалены более 50 пассажирских поездов, сообщает Ura.ru. За уже купленные билеты компания вернет деньги.


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ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
ТЕГИ:КоронавирусПоезда
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