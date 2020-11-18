Перевозки в поездах дальнего следования сократились на 44 процента

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократятся на 44% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил замминистра транспорта России Владимир Токарев, передает РИА Новости.

С января по октябрь РЖД перевезла 58,1 млн человек, отмечает RT.