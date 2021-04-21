Перекрестный туризм: Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве в туротрасли с Тульской областью
В столице состоялась встреча с участием представителей комитетов по туризму Москвы и Тульской области, где обсуждался вопрос увеличения туристического потока между двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Заммэра отметила, что пандемия стала сложным испытанием для всей отрасли, но и стала толчком к развитию внутреннего туризма. Необходимо улучшать инфраструктуру и предлагать новые маршруты туристам, чтобы поддерживать турпоток на высоком уровне.
«Тульская область - наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма и сейчас расширяем наше взаимодействие», - отметила Сергунина.
По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, в последние годы туристический поток в регионе растет, большая часть туристов приезжает из Москвы и Московской области.
В ходе встречи обсуждались также новые маршруты с учетом всех категорий туристов. Например, в семейный маршрут по Москве для туристов из Тульской области включили спортивный комплекс «Лужники» и парк развлечений «Остров мечты». А московская молодежь в Туле сможет посетить интерактивный Музей станка, арт-пространства и творческие кластеры города.
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