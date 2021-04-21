Перекрестный туризм: Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве в туротрасли с Тульской областью

В столице состоялась встреча с участием представителей комитетов по туризму Москвы и Тульской области, где обсуждался вопрос увеличения туристического потока между двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Заммэра отметила, что пандемия стала сложным испытанием для всей отрасли, но и стала толчком к развитию внутреннего туризма. Необходимо улучшать инфраструктуру и предлагать новые маршруты туристам, чтобы поддерживать турпоток на высоком уровне.

«Тульская область - наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма и сейчас расширяем наше взаимодействие», - отметила Сергунина.