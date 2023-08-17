Туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей

Женщина купила путевку себе и пожилой матери на отдых в Анталье. Спустя время женщина покрылась красными зудящими пятнами. Она заглянула под матрас, под которым она нашла клопов. В отеле ее переселять отказались, предложив бонус в виде бесплатной дополнительной смены белья.

Туристка обратилась к представителю туристической компании, которая предоставила ей услуги. Однако турагент обвинил россиянку в том, что якобы она сама привезла заразу в отель, и пригрозил вызвать полицию за слово «клоп» без «подтверждающих документов».

Результатом отдыха стали волдыри на ногах и предынфарктное состояние матери. А сотрудники отеля попытались выселить недовольных женщин на улицу. Теперь россиянка собирается требовать компенсацию за свой отдых.

Ранее выселенные из отелей Турции из-за туроператора дети вернулись в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

