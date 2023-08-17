Туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей
Туристка из России заплатила 330 тысяч рублей за номер в пятизвездочном отеле в Турции, в котором ее искусали клопы, сообщает телеканал «360».
Женщина купила путевку себе и пожилой матери на отдых в Анталье. Спустя время женщина покрылась красными зудящими пятнами. Она заглянула под матрас, под которым она нашла клопов. В отеле ее переселять отказались, предложив бонус в виде бесплатной дополнительной смены белья.
Туристка обратилась к представителю туристической компании, которая предоставила ей услуги. Однако турагент обвинил россиянку в том, что якобы она сама привезла заразу в отель, и пригрозил вызвать полицию за слово «клоп» без «подтверждающих документов».
Результатом отдыха стали волдыри на ногах и предынфарктное состояние матери. А сотрудники отеля попытались выселить недовольных женщин на улицу. Теперь россиянка собирается требовать компенсацию за свой отдых.
Ранее выселенные из отелей Турции из-за туроператора дети вернулись в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров выступил против нововведений на свадьбах
- В СПЧ предложили выдавать паспорта мигрантам после постановки на воинский учет
- Туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей
- СМИ: ФРГ убрала из бюджета статью о росте военных расходов по плану НАТО
- Балицкий: Запад передал Украине барахло
- Эксперт объяснил видео CNN атаки Крымского моста
- Вашингтон может увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ
- СМИ: Россия заработала 600 млрд долларов, а Запад потерял триллионы
- Власти США выступили против обвинений президента Нигера в госизмене
- Украина отказалась от переговоров о транзите российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru