«Отмена на миллиард». Тысячи российских туристов остались без туров в Грецию

Речь идет примерно о 17 тысячах отмененных туров. При этом далеко не все россияне могут вернуть деньги. Большинство из этих туров были перенесены с 2020 года и были забронированы до введения ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Греция с 30 июня усложнила порядок въезда для российских туристов.

Сертификаты о вакцинации в этой стране больше не действуют. Прибывающим в Грецию следует показывать справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа или экспресс-теста, сданного за 48 часов. Не действуют и справки о наличии антител и перенесенной болезни. Кроме того, россиянам нужно получать специальные QR-коды, необходимые для посадки на самолет.

