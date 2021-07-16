«Отмена на миллиард». Тысячи российских туристов остались без туров в Грецию

Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel с конца июня отменила туры россиян на сумму, эквивалентную 1 миллиарду рублей, пишет в пятницу «Коммерсантъ».

По данным издания, компания объявила о приостановке обслуживания туристов 17 июня из-за «технических и юридических сложностей». Ограничения продлили до 31 июля.

Греция усложнила россиянам порядок въезда

Речь идет примерно о 17 тысячах отмененных туров. При этом далеко не все россияне могут вернуть деньги. Большинство из этих туров были перенесены с 2020 года и были забронированы до введения ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Греция с 30 июня усложнила порядок въезда для российских туристов.

Сертификаты о вакцинации в этой стране больше не действуют. Прибывающим в Грецию следует показывать справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа или экспресс-теста, сданного за 48 часов. Не действуют и справки о наличии антител и перенесенной болезни. Кроме того, россиянам нужно получать специальные QR-коды, необходимые для посадки на самолет.

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ТЕГИ:ТуристыРоссийские ТуристыГреция
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