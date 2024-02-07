АТОР: Летний отдых «все включено» в Турции обойдется в 102-122 тысячи рублей

Стоимость поездки в Турцию по пакету «все включено» на 10 ночей в летний период 2024 года составит 102-122 тысячи рублей на человека, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что средний чек вырос на 5-8% относительно цены на отпуск в прошлом году. Вместе с тем в 2024 году зафиксирован рост объемов раннего бронирования туров. На начало февраля было реализовано 10-20% ассортимента по Турции на летние месяцы года.

Туроператоры объясняют рост спроса на раннее бронирование тем, что ряд компаний предоставил туристам возможность приобрести тур раньше, чем в сезоне 2023 года. Одновременно расширился и список городов вылета.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что покупать туры на майские праздники или летние месяцы года стоит заранее. Он также посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость перелета составляет до 50% от цены тура и не зависит от количества дней отпуска.

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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