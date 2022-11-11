Цена за отдых в Турции для россиян оказалась ниже прошлогодней

Путевки в Турцию начали продавать со скидками до 40%. Из ряда российских городов можно вылететь в Анталью, Даламан и Бодрум, сообщает РИА Новости. Туроператоры открыли для Турции раннее бронирование туров. Цены по этой схеме ниже прошлогодней стоимости на 20–40%, отмечают представители туристической отрасли.

Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией

Жители России могут забронировать более 500 гостиниц на Анталийском и Эгейском побережьях. Цена на недельный отдых в отеле категории "пять звезд" на май начинается от 115 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы. Аналогичный тур с перелетом из Казани обойдется от 148 тыс. руб. Улететь на турецкое побережье можно из Москвы, Казани, Петербурга, Перми, Калининграда, Челябинска, Тюмени, Самары и других городов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что один из регионов России планирует активное сотрудничество с Турцией.

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