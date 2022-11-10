Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией

Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов, сообщает портал LipetskMedia.ru

По его словам, уже в ближайшее время туда отправится делегация предпринимателей области.

Курбатов подчеркнул, что от сотрудничества с Турцией ждут новых бизнес-проектов.

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«Будем смотреть и на Иран. Наша бизнес-миссия туда уже состоялась. У этой страны есть уникальный опыт высокой локализации. Они долго жили под санкциями и умеют все делать сами от начала и до конца. Поэтому у них есть, чему поучиться. И даже если с коллегами из Ирана у нас не будет нового инвестиционного проекта, то это очень полезная для нас коллаборация», - отметил вице-губернатор.

Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что российские кондитеры ищут производителей сырья в Турции и Азии.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ПредпринимателиСотрудничествоИранТурция
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