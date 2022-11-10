Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией

«Будем смотреть и на Иран. Наша бизнес-миссия туда уже состоялась. У этой страны есть уникальный опыт высокой локализации. Они долго жили под санкциями и умеют все делать сами от начала и до конца. Поэтому у них есть, чему поучиться. И даже если с коллегами из Ирана у нас не будет нового инвестиционного проекта, то это очень полезная для нас коллаборация», - отметил вице-губернатор.

Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что российские кондитеры ищут производителей сырья в Турции и Азии.

