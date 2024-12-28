«От Мальдив до Танзании»: Россиянам объяснили, где отдыхать зимой
В туриндустрии назвали самые популярные места зарубежного отдыха россиян в зависимости от времени года.
«Направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, - это Мальдивы, Таиланд, Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания. Там уже идет высокий сезон», - сказала изданию «News.ru» турагент Наталия Ансталь.
По ее словам, в марте и апреле уже можно ездить в Египет и ОАЭ, а с мая начинается сезон в Турции. Эти три страны остаются в топе популярности и летом, при этом растет интерес к отдыху в Грузии и Марокко.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru