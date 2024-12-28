«От Мальдив до Танзании»: Россиянам объяснили, где отдыхать зимой

По ее словам, в марте и апреле уже можно ездить в Египет и ОАЭ, а с мая начинается сезон в Турции. Эти три страны остаются в топе популярности и летом, при этом растет интерес к отдыху в Грузии и Марокко.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».

