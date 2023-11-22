«От 60 до 90 тысяч»: В АТОР назвали цены на прямые рейсы в Индонезию
Прямые рейсы в Индонезию обойдутся россиянам в 60-90 тысяч рублей, заявил НСН Артур Мурадян.
Открытие прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины сделают эти направления еще более популярными у россиян, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Ранее министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину о проработке возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию. Мурадян пояснил, как обстоят дела с прямыми рейсами в указанные страны.
«Что касается Индонезии (в первую очередь — Бали): “Аэрофлот” уже заявлял в рамках своих стратегических планов о желании возобновить полеты по направлению. Ценовой диапазон, скорее всего, будет колебаться от 60 до 90 тысяч рублей за билет, что в среднем соответствует аналогичным направлениям как по дальности, так и по типу воздушного судна. Такие прямые полеты будут пользоваться повышенным спросом, поскольку это довольно популярное направление, сейчас и в Индонезии, и на Филиппинах началась активная фаза туристического сезона, который продлится всю календарную зиму и весну. Российские туристы летают туда в неплохих объемах, но задействуя транзитную перевозку ближневосточных перевозчиков», — сказал Мурадян.
Также собеседник НСН рассказал об особенностях туристической отрасли в Филиппинах и усомнился в возобновлении прямого авиасообщения со страной из-за влияния США.
«У Филиппин большой опыт с точки зрения туризма. Там все в порядке с гостиничной инфраструктурой, на множестве островов присутствуют гостиничные комплексы. Однако есть одно “но” — Филиппины находятся под довольно мощным протекторатом США. Трудно сказать, насколько они будут дружественными по отношению к российским перевозчикам», — подытожил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что прямые перелеты на Филиппины сократят стоимость авиабилетов для россиян в полтора-два раза, особенно выгодными станут полеты для жителей Дальнего Востока, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев отвергли обвинения в финансировании ВСУ
- Явлинский начал сбор подписей перед президентскими выборами в России
- Казачий генерал Николай Долуда заявил, что сам решил уволиться
- Участница курсов Шабутдинова: он думал, что за деньги можно купить все
- Певца Шарлота арестовали за мелкое хулиганство
- Соцсеть «Вконтакте» восстановила работу после масштабного сбоя
- Белов и Маршал объявили о воссоединении группы «Парк Горького»
- Четыре человека погибли в результате ДТП с лошадью в Северной Осетии
- Корреспондент «России-24» пострадал при атаке беспилотника ВСУ на журналистов
- В РЖД назвали причину столкновения поездов под Ульяновском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru