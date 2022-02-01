Осужденные за убийство жуков россияне вернулись из Шри-Ланки домой
Трое граждан России, которым на Шри-Ланке грозила тюрьма за сбор и уничтожение редких жуков, полностью выплатили крупный штраф и вернулись на родину, сообщает во вторник МИД РФ.
Каждому из них пришлось заплатить штраф, эквивалентный 1 млн 116 тыс. рублей, отмечает ТАСС.
Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки, напоминает РИА Новости. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков.
Россиян обвинили в уничтожении 277 жуков. Суд приговорил их к штрафу размере более $14 тысяч и к условному сроку в 2 года. В случае невыплаты штрафа им грозила тюрьма.
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