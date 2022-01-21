Трое россиян выплатят Шри-Ланке штраф в 3,3 млн рублей за собранных насекомых

Мельников отметил, что Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов признали вину перед судом в силу плохого самочувствия и сильного давления природоохранной полиции Шри-Ланки. По словам Мельникова, если мужчины не выплатят всю сумму штрафа (2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый) до 21 марта 2022 года, им грозит тюремный срок.

Ранее стало известно, что власти Кипра с 1 марта отменяют обязательные ПЦР-тест и карантин для привитых от коронавируса иностранных туристов.

