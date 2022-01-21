Трое россиян выплатят Шри-Ланке штраф в 3,3 млн рублей за собранных насекомых
Суд на Шри-Ланке обязал троих российских ученых выплатить более одного млн рублей с каждого за незаконный сбор насекомых на острове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Мельников отметил, что Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов признали вину перед судом в силу плохого самочувствия и сильного давления природоохранной полиции Шри-Ланки. По словам Мельникова, если мужчины не выплатят всю сумму штрафа (2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый) до 21 марта 2022 года, им грозит тюремный срок.
Ранее стало известно, что власти Кипра с 1 марта отменяют обязательные ПЦР-тест и карантин для привитых от коронавируса иностранных туристов.
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