Трое россиян выплатят Шри-Ланке штраф в 3,3 млн рублей за собранных насекомых

Суд на Шри-Ланке обязал троих российских ученых выплатить более одного млн рублей с каждого за незаконный сбор насекомых на острове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Великобритания прекращает полеты из-за нового штамма коронавируса

Мельников отметил, что Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов признали вину перед судом в силу плохого самочувствия и сильного давления природоохранной полиции Шри-Ланки. По словам Мельникова, если мужчины не выплатят всю сумму штрафа (2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый) до 21 марта 2022 года, им грозит тюремный срок.

Ранее стало известно, что власти Кипра с 1 марта отменяют обязательные ПЦР-тест и карантин для привитых от коронавируса иностранных туристов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Страница Марии Захаровой на Facebook
ТЕГИ:Шри-Ланка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры