Островок.Ru: Белоруссия и Турция стали лидерами по числу броней россиян на осень

Отмечается, что следом по популярности идет Таиланд. Этот курорт предпочли 7% путешествующих россиян. Порядка 6% российских туристов выбрали Италию, Абхазию и Армению.

Кроме того, самые высокие темпы роста бронирований показывают Япония и Китай. Они поднялись в топ-15 стран и заняли 10-е и 15-е места соответственно по числу бронирований осенью.

Ранее стало известно, что цены на туры в зимний период вырастут на 10–30% по сравнению с зимой прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

