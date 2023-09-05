Островок.Ru: Белоруссия и Турция стали лидерами по числу броней россиян на осень

Белоруссия и Турция стали лидерами по числу бронирований россиян на сентябрь-ноябрь 2023 года, пишет «Газеты.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Островок.Ru».

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Отмечается, что следом по популярности идет Таиланд. Этот курорт предпочли 7% путешествующих россиян. Порядка 6% российских туристов выбрали Италию, Абхазию и Армению.

Кроме того, самые высокие темпы роста бронирований показывают Япония и Китай. Они поднялись в топ-15 стран и заняли 10-е и 15-е места соответственно по числу бронирований осенью.

Ранее стало известно, что цены на туры в зимний период вырастут на 10–30% по сравнению с зимой прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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